По словам фигуриста, оптимальное число четверных для него - пять

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Оптимальное количество прыжков для фигуриста Владислава Дикиджи в произвольной программе - пять. Об этом он рассказал журналистам после короткой программы на контрольных прокатах.

"Впечатления - волнительно очень на самом деле. Непривычно само собой, такой перерыв был. По чуть-чуть нужно входить, и будет здорово. Чем зацепила короткая программа? Это постановка Егора Мурашова, с космосом связано, - сказал Дикиджи. - Почему тема космоса? Мне просто нравится музыка, которую скидывает Егор, она всегда в прикольной обработке, он отправил, я послушал, сказал, что нет. Потом послушал еще раз, мне понравилось".

"Какое оптимальное число четверных для меня? Я думаю, что вполне нормально будет пять четверных собрать, - отметил фигурист. - Я еще с пятью не катал, чтобы вставлять шестой, для этого хорошо нужно накатать пятиквадку. Есть перспективы исполнить четверной аксель? Перспективы есть, но боюсь, что если зайду в аксель, прыгну только аксель, дальше не хватит меня. Есть куда стремиться. Может, и получится потом, пока не могу сказать", - добавил Дикиджи.

Контрольные прокаты проходят в Санкт-Петербурге 27-28 сентября.