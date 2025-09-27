Кондратюк рассказал, что идея "Хава нагилы" для его программы давно витала в воздухе

Фигурист представил на контрольных прокатах новую короткую программу под еврейскую песню

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Идея использовать музыку "Хава нагила" для программы Марка Кондратюка давно витала в воздухе, фигурист очень хотел ее реализовать. Об этом Кондратюк рассказал журналистам после выступления с короткой программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

Кондратюк представил в "Юбилейном" новую короткую программу под еврейскую песню, написанную в 1918 году собирателем фольклора Авраамом Идельсоном.

"Не было конкретной ситуации, когда эта идея пришла - она витала уже не один и не два года. Эта музыка - концентрация невероятного веселья и праздника, - сказал Кондратюк. - И по тому, как люди реагировали, мне кажется, праздник был. Все зависит от конкретного спортсмена - не каждый может выдержать такой темп. Мне по силам".

Кондратюк отметил, что соскучился по выступлениям: "Это удивительно, но последние несколько дней я жил в постоянном стрессе, когда думал, что мне кататься. Столько лет, столько стартов, но без соревнований отвыкаешь".

Контрольные прокаты проходят в Санкт-Петербурге 27-28 сентября.