Фигурист Гуменник готовит пять четверных прыжков к Олимпиаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник планирует исполнить пять четверных прыжков на Олимпийских играх в Милане. Об этом он рассказал журналистам на контрольных прокатах.

Ранее Гуменник завоевал олимпийскую лицензию, выиграв отборочный турнир в Пекине.

На вопрос, насколько был оправдан риск пяти четверных прыжков в Пекине, Гуменник ответил: "Я готовлю пять четверных к Олимпийским играм, поэтому решил, что надо тренировать этот контент. На тренировках получается довольно часто, на соревнованиях еще есть фактор волнения, при котором какие-то прыжки могут неуверенно получиться. На соревнованиях очень важно пробовать, чтобы первый раз был не на Олимпиаде".

Контрольные прокаты проходят 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.