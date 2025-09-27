Гуменник выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Иностранные фигуристы относились к россиянину Петру Гуменнику доброжелательно и желали ему удачи перед выступлением. Об этом российский спортсмен рассказал журналистам.

Ранее Гуменник выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине.

"Времени особо не было, поэтому больше "привет-пока", - ответил Гуменник на вопрос, удалось ли ему пообщаться с иностранными спортсменами. - Немного пообщался с фигуристами, с которыми до этого был знаком, мне кажется, половина участников были русскоязычными. Какая реакция на мое появление там? Как обычно принято у спортсменов, очень доброжелательно, желали все удачи. Порезал палец на тренировке, помогли, дали пластырь, очень все по-доброму".

Для российских фигуристов это был первый международный турнир после отстранения в 2022 году.