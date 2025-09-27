Фигуристка Фролова рассказала о последствиях травмы связок

Спортсменка отметила, что межсезонье из-за повреждения получилось непростым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Межсезонье выдалось для российской фигуристки Анны Фроловой непростым как физически, так и эмоционально из-за травмы связок. Об этом спортсменка рассказала после выступления с короткой программой на контрольных прокатах, стартовавших на льду "Юбилейного" в Санкт-Петербурге.

"Рада, что мы наконец-то начали этот сезон. Межсезонье закончилось, оно было непростым и в моральном, и физическом плане. Спасибо моему тренерскому штабу - по кусочкам меня собирали на сборах, и вроде бы более-менее что-то собралось", - рассказала Фролова.

"Сейчас все более-менее, но, поскольку была травма связок, остаточные боли будут еще присутствовать какое-то время, я думаю. Но это участь всех профессиональных спортсменов, поэтому никто не жалуется, и это нельзя никак показывать", - добавила она.