САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян мало общалась с чемпионками Европы бельгийкой Луной Хендрикс и представляющей Грузию Анастасией Губановой во время олимпийского отборочного турнира в Пекине, поскольку была сконцентрирована на собственных выступлениях. Об этом она рассказала журналистам.

20 сентября Петросян стала победительницей олимпийского отборочного турнира в Пекине и завоевала путевку на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Второй стала Губанова, третьей - Хендрикс.

"С Луной перекинулась парой слов, с Настей Губановой. С Петей [Гуменником], понятное дело. Но контактировали мы мало - в основном на награждении. После короткой программы была вся в себе, после произвольной все уехали. Перед короткой сильно волновалась, перед произвольной - нет", - сказала Петросян.

На вопрос, были ли ограничения в еде, связанные с антидопинговой безопасностью, Петросян ответила: "Не знаю, можно ли на это отвечать, но вообще - да, было такое. Сказали, надо быть аккуратнее".

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России.