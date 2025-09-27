Фигурист Галлямов рассказал, что ему сложно вспоминать время восстановления после травмы

Спортсмен получил травму ноги на турнире на Байкале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Фигуристу Александру Галлямову тяжело вспоминать о днях восстановления после травмы, поскольку оно далось ему очень тяжело. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее Галлямов сообщил ТАСС, что получил на турнире на Байкале травму ноги, из-за чего его пара с Анастасией Мишиной была вынуждена пропустить концовку прошедшего соревновательного сезона. В субботу фигуристы выступили на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

"Безумно рад был вернуться, очень ждал сегодняшнего дня, был в предвкушении, чтобы мы показали нашу программу. Хотелось показать хорошую физическую форму, понятно, что в сентябре не будет очень хорошей. Насколько тяжело было рассказать то, что случилось на Байкале? Сначала долго думал, выкладывать или нет, за неделю принял решение, чтобы люди узнали правду. Восстановление шло безумно тяжело, тяжело вспоминать эти дни, приходилось делать через боль", - сказал Галлямов.

Галлямову 26 лет, вместе с Мишиной он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года, чемпионом мира (2021) и Европы (2022).