Фигурист Галлямов считает, что успел бы подготовиться к отбору при условии допуска

Галлямов получил на турнире на Байкале травму ноги, из-за чего его пара с Анастасией Мишиной была вынуждена пропустить концовку прошлого сезона

САНКТ-ПЕТЕБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Фигурист Александр Галлямов успел бы подготовиться к олимпийскому отборочному турниру в Пекине после травмы при наличии допуска. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее Галлямов сообщил ТАСС, что получил на турнире на Байкале травму ноги, из-за чего его пара с Анастасией Мишиной была вынуждена пропустить концовку прошлого соревновательного сезона. В субботу фигуристы выступили на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

"Мы рассматривали оба варианта, в целом это [недопуск на олимпийский отбор], наверное, не стало чем-то очень неожиданным. Конечно, огорчились, но думали, что такое возможно", - сказала Мишина.

"Может быть, говорили, что я не восстановлюсь, но на момент тех прокатов, которые должны были быть для отправки на отбор, понимаю, что успел бы подготовиться. Я бы вышел на три недели раньше, понятно, что гораздо больнее и тяжелее было бы, - отметил Галлямов. - Но так уж вышло. Уже решил дальше аккуратно, спокойно вернуться на лед. Что ни делается, все к лучшему, так, видимо, должно было произойти".

Контрольные прокаты проходят в Санкт-Петербурге 27-28 сентября.