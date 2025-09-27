Встреча завершилась со счетом 4:2

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:2 одержал победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи.

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Рокко Гримальди (30-я минута), Андрей Локтионов (31), Бреннан Менелл (33) и Джозеф Бландизи (40). У "Сочи" отличились Артур Тянулин (58) и Тимур Хафизов (60).

СКА набрал 11 очков в 8 матчах и занимает 4-е место на Западе. "Сочи" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 7 очков после 8 игр.

Следующий матч СКА 29 сентября проведет дома с нижегородским "Торпедо", "Сочи" 30 сентября примет тольяттинскую "Ладу".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 9 5 1 1 0 1 0 1 32-16 15 2 "Торпедо" 8 4 2 0 0 1 0 1 25-16 13 3 "Динамо" Мн 8 4 1 0 1 1 0 1 23-17 12 4 СКА 8 4 1 0 0 1 0 2 29-21 11 5 "Шанхай Дрэгонс" 8 3 1 0 1 1 0 2 25-22 10 6 ЦСКА 9 4 0 0 1 0 0 4 24-27 9 7 "Спартак" 8 2 0 1 1 2 0 2 25-28 9 8 "Динамо" М 8 1 1 2 1 0 0 3 22-28 9 9 "Северсталь" 9 4 0 0 0 0 0 5 21-22 8 10 "Сочи" 8 1 0 2 0 1 0 4 18-26 7 11 "Лада" 8 1 0 0 1 0 0 6 15-36 3