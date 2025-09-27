СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:2 одержал победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи.
Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Рокко Гримальди (30-я минута), Андрей Локтионов (31), Бреннан Менелл (33) и Джозеф Бландизи (40). У "Сочи" отличились Артур Тянулин (58) и Тимур Хафизов (60).
СКА набрал 11 очков в 8 матчах и занимает 4-е место на Западе. "Сочи" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 7 очков после 8 игр.
Следующий матч СКА 29 сентября проведет дома с нижегородским "Торпедо", "Сочи" 30 сентября примет тольяттинскую "Ладу".
1
"Локомотив"
9
5
1
1
0
1
0
1
32-16
15
2
"Торпедо"
8
4
2
0
0
1
0
1
25-16
13
3
"Динамо" Мн
8
4
1
0
1
1
0
1
23-17
12
4
СКА
8
4
1
0
0
1
0
2
29-21
11
5
"Шанхай Дрэгонс"
8
3
1
0
1
1
0
2
25-22
10
6
ЦСКА
9
4
0
0
1
0
0
4
24-27
9
7
"Спартак"
8
2
0
1
1
2
0
2
25-28
9
8
"Динамо" М
8
1
1
2
1
0
0
3
22-28
9
9
"Северсталь"
9
4
0
0
0
0
0
5
21-22
8
10
"Сочи"
8
1
0
2
0
1
0
4
18-26
7
11
"Лада"
8
1
0
0
1
0
0
6
15-36
3
1
"Авангард"
9
5
1
1
0
0
0
2
34-23
14
2
"Металлург"
9
4
1
1
1
1
0
1
34-24
14
3
"Нефтехимик"
9
5
1
0
0
0
0
3
27-24
12
4
"Трактор"
9
4
1
0
1
1
0
2
27-25
12
5
"Ак Барс"
9
4
0
0
1
0
0
4
22-30
9
6
"Автомобилист"
9
3
0
1
0
1
0
4
27-28
9
7
"Барыс"
9
2
1
1
0
1
0
4
24-26
9
8
"Амур"
8
3
0
0
2
0
0
3
17-18
8
9
"Адмирал"
7
2
0
1
2
0
0
2
18-15
8
10
"Сибирь"
8
1
0
3
0
0
0
4
16-20
8
11
"Салават Юлаев"
8
0
1
0
1
1
0
5
16-28
4