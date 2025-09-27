Полузащитник признался, что не следит за такими сообщениями

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков не следит за информацией об интересе к нему иностранных клубов, сообщения про предложения являются слухами. Об этом Батраков рассказал журналистам.

"Я не слежу за информацией, когда пишут, что кто-то мной интересуется. Было ли что-то конкретное из предложений? Все слухи пока", - сказал Батраков.

Ранее болельщики "Локомотива" переделали песню Lady Gaga на кричалку про Батракова. "Очень приятно. Для меня это очень ценно. Буду стараться отдавать всего себя для болельщиков. До этого тоже слышал этот трек", - отметил футболист.

В субботу "Локомотив" обыграл дома казанский "Рубин" (1:0). "Сегодня долгожданная победа. Хотим посвятить ее болельщикам, которые гонят нас вперед в каждом матче. Пока рано подводить итоги после 10 туров", - заключил Батраков.

20-летний Батраков забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах во всех турнирах.