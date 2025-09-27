Покер Глушенкова помог "Зениту" разгромить "Оренбург" в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 5:2 одержал победу над "Оренбургом" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Максим Глушенков (22-я, 34-я, 77-я и 90+2-я минуты) и Александр Соболев (74). У "Оренбурга" отличились Эмиль Ценов (83) и Владислав Камилов (88).
Глушенков впервые забил четыре мяча в одном матче в чемпионате России. Последний покер в матче РПЛ оформил нападающий "Пари НН" Хуан Боселли, который 12 мая отправил четыре мяча в ворота самарских "Крыльев Советов" (5:2). Пять голов за игру забивали Виктор Панченко (1994 год), Олег Веретенников (1998) и Матео Кассьерра (2024).
"Зенит" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи). Команда располагается на 3-й строчке с 19 очками. "Оренбург" потерпел второе поражение подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.
В следующем туре 4 октября "Зенит" на выезде сыграет с тольяттинским "Акроном", "Оренбург" примет "Ростов" 5 октября.
1
"Локомотив"
10
5
5
0
20
21
13
8
2
"Краснодар"
10
6
2
2
20
20
7
13
3
"Зенит"
10
5
4
1
19
20
9
11
4
ЦСКА
9
5
3
1
18
18
8
10
5
"Балтика"
9
4
5
0
17
13
5
8
6
"Динамо" М
10
4
3
3
15
15
12
3
7
"Ахмат"
10
4
3
3
15
14
11
3
8
"Спартак"
9
4
3
2
15
14
14
0
9
"Рубин"
10
4
3
3
15
13
15
-2
10
"Крылья Советов"
10
3
3
4
12
16
19
-3
11
"Ростов"
10
2
4
4
10
8
12
-4
12
"Динамо" Мх
9
2
3
4
9
5
11
-6
13
"Оренбург"
10
1
4
5
7
13
21
-8
14
"Акрон"
10
1
4
5
7
12
17
-5
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
9
0
1
8
1
5
24
-19