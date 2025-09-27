27 сентября, 21:28,
обновлено 27 сентября, 21:50
Футбол в России

Покер Глушенкова помог "Зениту" разгромить "Оренбург" в матче РПЛ

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков. Эрик Романенко/ ТАСС
Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков
© Эрик Романенко/ ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 5:2 одержал победу над "Оренбургом" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Максим Глушенков (22-я, 34-я, 77-я и 90+2-я минуты) и Александр Соболев (74). У "Оренбурга" отличились Эмиль Ценов (83) и Владислав Камилов (88).

Глушенков впервые забил четыре мяча в одном матче в чемпионате России. Последний покер в матче РПЛ оформил нападающий "Пари НН" Хуан Боселли, который 12 мая отправил четыре мяча в ворота самарских "Крыльев Советов" (5:2). Пять голов за игру забивали Виктор Панченко (1994 год), Олег Веретенников (1998) и Матео Кассьерра (2024).

"Зенит" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи). Команда располагается на 3-й строчке с 19 очками. "Оренбург" потерпел второе поражение подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.

В следующем туре 4 октября "Зенит" на выезде сыграет с тольяттинским "Акроном", "Оренбург" примет "Ростов" 5 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Локомотив"

10

5

5

0

20

21

13

8

2

"Краснодар"

10

6

2

2

20

20

7

13

3

"Зенит"

10

5

4

1

19

20

9

11

4

ЦСКА

9

5

3

1

18

18

8

10

5

"Балтика"

9

4

5

0

17

13

5

8

6

"Динамо" М

10

4

3

3

15

15

12

3

7

"Ахмат"

10

4

3

3

15

14

11

3

8

"Спартак"

9

4

3

2

15

14

14

0

9

"Рубин"

10

4

3

3

15

13

15

-2

10

"Крылья Советов"

10

3

3

4

12

16

19

-3

11

"Ростов"

10

2

4

4

10

8

12

-4

12

"Динамо" Мх

9

2

3

4

9

5

11

-6

13

"Оренбург"

10

1

4

5

7

13

21

-8

14

"Акрон"

10

1

4

5

7

12

17

-5

15

"Пари НН"

9

2

0

7

6

8

17

-9

16

"Сочи"

9

0

1

8

1

5

24

-19

  

