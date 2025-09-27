Покер Глушенкова помог "Зениту" разгромить "Оренбург" в матче РПЛ

"Зенит" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 5:2 одержал победу над "Оренбургом" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Максим Глушенков (22-я, 34-я, 77-я и 90+2-я минуты) и Александр Соболев (74). У "Оренбурга" отличились Эмиль Ценов (83) и Владислав Камилов (88).

Глушенков впервые забил четыре мяча в одном матче в чемпионате России. Последний покер в матче РПЛ оформил нападающий "Пари НН" Хуан Боселли, который 12 мая отправил четыре мяча в ворота самарских "Крыльев Советов" (5:2). Пять голов за игру забивали Виктор Панченко (1994 год), Олег Веретенников (1998) и Матео Кассьерра (2024).

"Зенит" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи). Команда располагается на 3-й строчке с 19 очками. "Оренбург" потерпел второе поражение подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.

В следующем туре 4 октября "Зенит" на выезде сыграет с тольяттинским "Акроном", "Оренбург" примет "Ростов" 5 октября.