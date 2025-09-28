В "Вашингтоне" допустили, что Овечкин сможет сыграть в предсезонных матчах

Хоккеист "Вашингтона" пропустил предсезонные матчи против "Бостона" и "Филадельфии" из-за травмы

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Спенсер Карбери надеется на участие российского нападающего Александра Овечкина в двух последних домашних предсезонных матчах. Его комментарий приводит пресс-служба лиги.

Ранее Овечкин пропустил предсезонные матчи против "Бостона" (2:5) и "Филадельфии" (5:1), которые прошли 22 и 26 сентября соответственно.

"Ему нужно выйти на лед в форме, допускающей полный контакт, прежде чем он сыграет [в матче], - сказал Карбери. - У него есть потенциал сыграть обе домашние игры".

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы, Карбери сообщил, что повреждение не представляет серьезной опасности. 19 и 20 сентября хоккеист не принимал участия в тренировках, позднее Овечкин проводил тренировки на льду, занимаясь отдельно от команды в бесконтактном джерси.

До конца предсезонного отрезка "Вашингтон" проведет четыре игры. Две из них команда сыграет на выезде: против "Нью-Джерси" (28 сентября) и "Коламбуса" (1 октября). Позднее "Вашингтон" примет "Бостон" (3 октября) и "Коламбус" (5 октября).