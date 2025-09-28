Израильскую команду исключили из велогонки "Джиро дель Эмилия"

Решение принято из соображений безопасности после беспорядков во время "Вуэльты"

РИМ, 28 сентября. /ТАСС/. Организаторы однодневной велогонки "Джиро дель Эмилия" исключили израильскую команду Israel - Premier Tech из числа участников. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что данное решение принято из соображений безопасности, учитывая недавние события на "Вуэльте". Гонка пройдет 4 октября по дорогам итальянской провинции Эмилия-Романья.

В 2025 году организаторы "Вуэльты" досрочно завершили заключительный этап многодневной шоссейной велогонки после того, как пропалестинские активисты заблокировали путь пелотону в Мадриде. С подобными проблемами организаторы соревнования сталкивались и по ходу других этапов.