Флёри в прощальном матче за "Питтсбург" отыграл "на ноль" против "Коламбуса"

Голкипер отразил восемь бросков

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Канадский вратарь Марк-Андре Флёри провел прощальный матч за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург", сыграв против "Коламбуса".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Питтсбурга". Флёри отразил все 8 бросков по воротам в третьем периоде. Ранее он подписал контракт с "Питтсбургом" на одну игру. О завершении профессиональной карьеры хоккеист объявил в мае.

Флёри 40 лет, он был выбран "Питтсбургом" в первом раунде драфта НХЛ 2003 года под первым номером. Вратарь провел в клубе 13 сезонов и сыграл 691 матч, из которых 44 игры были "сухими". По среднему числу пропущенных голов (2,58) Флёри является лучшим среди всех вратарей "Питтсбурга". Также он четыре раза участвовал в Матче всех звезд НХЛ (2011, 2015, 2018, 2019), один раз включался во вторую сборную всех звезд НХЛ (2021) и один раз получил приз "Везина трофи" (2021), который вручается вратарю, признанному лучшим по итогам регулярного сезона.

В составе "Питтсбурга" вратарь трижды завоевал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). После ухода из "Питтсбурга" в 2017 году голкипер выступал за "Вегас", "Чикаго" и "Миннесоту". Он объявил об окончании карьеры после предыдущего сезона.