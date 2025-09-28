Валуев: за российских спортсменов болеют даже в недружественных странах

Санкции не могут касаться вещей, где зарабатываются деньги, сообщил бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российских спортсменов поддерживает большое количество людей даже в тех странах, которые являются недружественными на сегодняшний день. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

"Санкции не могут касаться вещей, где зарабатываются деньги. Наши российские спортсмены присутствуют в профессиональных командах, и все прекрасно знают, из какой они страны. За них болеет большое количество людей, даже в тех странах, которые являются нам недружественными", - сказал Валуев.

Российские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, в марте 2023 года было рекомендовано допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта. При этом россиянам не запрещали выступать в Национальной хоккейной лиге и других профессиональных спортивных лигах в разных странах мира.