Восстановившийся от травмы Ямаль вошел в заявку на матч против "Реал Сосьедад" Захаряна

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль вошел в заявку команды на матч седьмого тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад". Об этом сообщила пресс-служба "Барселоны".

13 сентября "Барселона" сообщила о травме Ямаля. Последний матч игрок провел 7 сентября в составе сборной Испании в отборе к чемпионату мира против команды Турции (6:0), отыграв 73 минуты и отметившись двумя результативными передачами. Из-за повреждения он пропустил четыре игры "Барселоны". Футболист вернулся к тренировкам 26 сентября.

Встреча между "Барселоной" и "Реал Сосьедад" пройдет 28 сентября. Начало игры запланировано на 19:30 мск. В заявку "Реал Сосьедад" вошел российский полузащитник Арсен Захарян.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником "Барселоны". Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за "Барселону", забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль в трех матчах чемпионата Испании забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.