Всероссийский турнир по панкратиону собрал более 300 участников на Ставрополье

Турнир посвящен героям специальной военной операции

ПЯТИГОРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Участниками всероссийских соревнований по панкратиону в Кисловодске стали более 300 спортсменов из разных регионов страны. Турнир посвящен героям специальной военной операции, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"В Кисловодске открылись всероссийские соревнования по панкратиону, собравшие более 300 спортсменов из разных регионов страны. Турнир, посвященный героям СВО, проводится в спортивной школе имени Романенко и направлен на развитие спорта, патриотическое воспитание молодежи и укрепление традиций", - сказал он.

Панкратион - это боевое искусство, сочетающее в себе удары руками, ногами и борцовскую технику. "Кисловодск рад принимать столь значимое событие в спортивной жизни страны. Для нас важно не только развитие спорта, но и укрепление ценностей, связанных с патриотизмом, уважением к истории и героям России", - отметил Моисеев.

На сайте Федерации панкратиона России сообщается, что турнир проводится среди юношей, юниоров и взрослых участников. Мальчики и девочки в возрасте от 8 до 13 лет выступят в "Детской лиге панкратиона".