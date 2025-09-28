Футболист Мбаппе отправится с "Реалом" на матч Лиги чемпионов против "Кайрата"

Встреча пройдет в Алма-Ате 30 сентября

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Французский нападающий Килиан Мбаппе вошел в заявку испанского "Реала" на гостевой матч второго тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов против казахстанского "Кайрата". Об этом сообщила пресс-служба мадридской команды.

Всего в Казахстан отправятся 23 игрока "Реала".

Встреча пройдет в Алма-Ате 30 сентября. Испанской команде предстоит преодолеть практически 6 500 км. Время полета составит примерно 12 часов.

"Кайрат" является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. "Реалу" принадлежит рекорд по числу побед в турнире, команда завоевывала трофей 15 раз. В первом туре "Кайрат" проиграл на выезде португальскому "Спортингу" (1:4), "Реал" на своем поле победил французский "Марсель" (2:1).

Лига чемпионов - главный клубный турнир Европы. На общем этапе принимают участие 36 команд, которые сыграют по 8 матчей: 4 дома и 4 на выезде. Из них 8 лучших напрямую выйдут в 1/8 финала, клубы, занявшие с 9-го по 24-е место, проведут раунд плей-офф из двух матчей. Российские команды отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.