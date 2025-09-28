Организаторам "Доброго забега" удалось собрать около 20 млн рублей на благотворительность

Соревнования в рамках "Доброго забега" прошли в парке Победы на Поклонной горе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Около 20 млн рублей удалось собрать организаторам "Доброго забега", который прошел в Международный день глухих. Об этом ТАСС рассказал директор забега, основатель социального бюро "Добрые проекты" Сергей Юхин.

Соревнования в рамках "Доброго забега" прошли в парке Победы на Поклонной горе. Забег направлен на популяризацию здорового образа жизни, развитие культуры благотворительности, создан для привлечения внимания общества к проблемам глухих и слабослышащих детей, а также для сбора средств для поддержки подопечных некоммерческой организации "Я тебя слышу".

"В прошлом году нам удалось собрать 5 млн рублей. К нынешнему моменту уже собрано 19 млн 330 тыс. рублей за счет вложений спонсоров, взносов от участия корпоративных команд и остальных спортсменов, продажи мерча, добровольных пожертвований", - сказал Юхин.

Победителей и призеров детских забегов поздравлял со сцены олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. На все дистанции зарегистрировалось 2 900 человек - это на 900 участников больше по сравнению с прошлым годом.

Организаторы учредили призовой фонд в 1 млн рублей. "Его можно считать самым большим среди всех благотворительных мероприятий подобного рода - не только беговых, но и спортивных. Эта сумма очень достойная, интересная элитным бегунам. Один из них Алексей Реунков - участник Олимпийских игр, занявший четвертое место на Московском марафоне, который пробежал в забеге на 10 км", - отметил Юхин.

Призовой фонд распределен между участниками эстафеты и забега на 2, 5, 10 км.