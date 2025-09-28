Гуменник рассказал, что ему было очень приятно выступать в Санкт-Петербурге на прокатах

Контрольные прокаты проходят 27-28 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник никогда прежде не чувствовал такой сильной поддержки болельщиков, как на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал журналистам.

"Дома очень приятно и спокойно [выступать], так тепло встретили, очень благодарен болельщикам. Как акклиматизация? Я не могу сказать, что мне было тяжело, но несколько дней в середине недели я на тренировках чувствовал, что мышцы не те. Но я себя не насиловал, дал немного отдохнуть, к концу недели был в хорошем состоянии. Было очень легко, потому что знакомые движения, я программу эту год катал. Сегодня чувствую себя Онегиным. Планы на сезон? Сейчас немного отдохну, сбавлю интенсивность, чтобы к февралю не перегореть. На важных российских стартах планирую участвовать и планомерно готовиться к Олимпиаде. Пока точно этапы не знаю, но думаю, что последние, чтобы успеть выдохнуть", - рассказал Гуменник.

"Останется ли Онегин? К общему решению еще не пришли, не могу дать точный ответ. Видел ли, что моего тренера перепутали с певицей Викторией Дайнеко? Меня постоянно спрашивают на интервью про Викторию Дайнеко, я уже привык. Песни ее не слушал. Я заметил по трибунам, какая была поддержка, никогда такого не испытывал. Все так кричали, я немного был сбит с толку в хорошем плане", - добавил Гуменник.

Контрольные прокаты завершатся 28 сентября.