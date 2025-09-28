В финале команда победила сборную Болгарии

ТАСС, 28 сентября. Сборная Италии по волейболу обыграла команду Болгарии и стала чемпионом мира во второй раз подряд. Турнир проходил на Филиппинах.

Встреча закончилась со счетом 3-1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10) в пользу итальянских волейболистов. В матче за третье место сборная Польши обыграла команду Чехии (3-1).

Сборная Италии стала чемпионом мира в пятый раз, предыдущий титул удалось завоевать в 2022 году.

Сборная Болгарии повторила свой лучший результат на чемпионатах мира. Ранее команда занимала второе место на турнире 1970 года, тогда болгары уступили в финале сборной ГДР.