28 сентября, 16:24
КХЛ

"Шанхай Дрэгонс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:1 одержал победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 9 882 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Борна Рендулич (7-я минута), Никита Попугаев (40) и Уилл Райлли (46). У проигравших отличился Нэйтан Тодд (7).

"Спартак" набрал 9 очков в 9 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Шанхай Дрэгонс" располагается на 4-й строчке на Западе с 12 очками после 9 игр.

В следующем матче "Спартак" 30 сентября примет челябинский "Трактор". "Шанхай Дрэгонс" на выезде сыграет с "Трактором" 4 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

"Локомотив"

9

5

1

1

0

1

0

1

32-16

15

2

"Торпедо"

8

4

2

0

0

1

0

1

25-16

13

3

"Динамо" Мн

8

4

1

0

1

1

0

1

23-17

12

4

"Шанхай Дрэгонс"

9

4

1

0

1

1

0

2

28-23

12

5

СКА

8

4

1

0

0

1

0

2

29-21

11

6

ЦСКА

9

4

0

0

1

0

0

4

24-27

9

7

"Спартак"

9

2

0

1

1

2

0

3

26-31

9

8

"Динамо" М

8

1

1

2

1

0

0

3

22-28

9

9

"Северсталь"

9

4

0

0

0

0

0

5

21-22

8

10

"Сочи"

8

1

0

2

0

1

0

4

18-26

7

11

"Лада"

8

1

0

0

1

0

0

6

15-36

3

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Авангард"

9

5

1

1

0

0

0

2

34-23

14

2

"Металлург"

9

4

1

1

1

1

0

1

34-24

14

3

"Нефтехимик"

9

5

1

0

0

0

0

3

27-24

12

4

"Трактор"

9

4

1

0

1

1

0

2

27-25

12

5

"Ак Барс"

9

4

0

0

1

0

0

4

22-30

9

6

"Автомобилист"

9

3

0

1

0

1

0

4

27-28

9

7

"Барыс"

9

2

1

1

0

1

0

4

24-26

9

8

"Амур"

8

3

0

0

2

0

0

3

17-18

8

9

"Адмирал"

7

2

0

1

2

0

0

2

18-15

8

10

"Сибирь"

8

1

0

3

0

0

0

4

16-20

8

11

"Салават Юлаев"

8

0

1

0

1

1

0

5

16-28

4

  

Теги:
КХЛ