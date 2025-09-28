"Шанхай Дрэгонс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:1 одержал победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 9 882 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Борна Рендулич (7-я минута), Никита Попугаев (40) и Уилл Райлли (46). У проигравших отличился Нэйтан Тодд (7).

"Спартак" набрал 9 очков в 9 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Шанхай Дрэгонс" располагается на 4-й строчке на Западе с 12 очками после 9 игр.

В следующем матче "Спартак" 30 сентября примет челябинский "Трактор". "Шанхай Дрэгонс" на выезде сыграет с "Трактором" 4 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 9 5 1 1 0 1 0 1 32-16 15 2 "Торпедо" 8 4 2 0 0 1 0 1 25-16 13 3 "Динамо" Мн 8 4 1 0 1 1 0 1 23-17 12 4 "Шанхай Дрэгонс" 9 4 1 0 1 1 0 2 28-23 12 5 СКА 8 4 1 0 0 1 0 2 29-21 11 6 ЦСКА 9 4 0 0 1 0 0 4 24-27 9 7 "Спартак" 9 2 0 1 1 2 0 3 26-31 9 8 "Динамо" М 8 1 1 2 1 0 0 3 22-28 9 9 "Северсталь" 9 4 0 0 0 0 0 5 21-22 8 10 "Сочи" 8 1 0 2 0 1 0 4 18-26 7 11 "Лада" 8 1 0 0 1 0 0 6 15-36 3