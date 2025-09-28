"Шанхай Дрэгонс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:1 одержал победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 9 882 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Борна Рендулич (7-я минута), Никита Попугаев (40) и Уилл Райлли (46). У проигравших отличился Нэйтан Тодд (7).
"Спартак" набрал 9 очков в 9 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Шанхай Дрэгонс" располагается на 4-й строчке на Западе с 12 очками после 9 игр.
В следующем матче "Спартак" 30 сентября примет челябинский "Трактор". "Шанхай Дрэгонс" на выезде сыграет с "Трактором" 4 октября.
1
"Локомотив"
9
5
1
1
0
1
0
1
32-16
15
2
"Торпедо"
8
4
2
0
0
1
0
1
25-16
13
3
"Динамо" Мн
8
4
1
0
1
1
0
1
23-17
12
4
"Шанхай Дрэгонс"
9
4
1
0
1
1
0
2
28-23
12
5
СКА
8
4
1
0
0
1
0
2
29-21
11
6
ЦСКА
9
4
0
0
1
0
0
4
24-27
9
7
"Спартак"
9
2
0
1
1
2
0
3
26-31
9
8
"Динамо" М
8
1
1
2
1
0
0
3
22-28
9
9
"Северсталь"
9
4
0
0
0
0
0
5
21-22
8
10
"Сочи"
8
1
0
2
0
1
0
4
18-26
7
11
"Лада"
8
1
0
0
1
0
0
6
15-36
3
1
"Авангард"
9
5
1
1
0
0
0
2
34-23
14
2
"Металлург"
9
4
1
1
1
1
0
1
34-24
14
3
"Нефтехимик"
9
5
1
0
0
0
0
3
27-24
12
4
"Трактор"
9
4
1
0
1
1
0
2
27-25
12
5
"Ак Барс"
9
4
0
0
1
0
0
4
22-30
9
6
"Автомобилист"
9
3
0
1
0
1
0
4
27-28
9
7
"Барыс"
9
2
1
1
0
1
0
4
24-26
9
8
"Амур"
8
3
0
0
2
0
0
3
17-18
8
9
"Адмирал"
7
2
0
1
2
0
0
2
18-15
8
10
"Сибирь"
8
1
0
3
0
0
0
4
16-20
8
11
"Салават Юлаев"
8
0
1
0
1
1
0
5
16-28
4