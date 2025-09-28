Он стал победителем этапа Гран-при в Китае

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Астемир Абазов считает важным каждое международное соревнование для получения опыта. Об этом заявил Абазов, комментарий которого предоставила ТАСС Федерация дзюдо России.

Абазов стал победителем этапа Гран-при в весовой категории до 90 кг. В финале он оказался сильнее румына Влада Висана.

"Дебют на Гран-при, мне кажется, получился успешным. Первая схватка вышла в "голден скор", потому что с Исрапилом мы знакомы, знаем борьбу друг друга хорошо, - сказал Абазов, победивший на этапе Гран-при в китайском Циндао. - А вот дальше я уже боролся более раскрепощенно. Тренеры ставили четкие задачи, и я старался их выполнять, дойдя до финала. Соперник из Румынии не был мне знаком, но снова помогли советы наставников, удалось подобрать верные ключи к победе. Конечно, эта победа с учетом моего небогатого опыта международных стартов для меня очень важна. Как говорит мой тренер, неважных стартов не бывает. Я полностью с ним согласен. В Циндао мне удалось сделать хороший, уверенный шаг вперед в большом дзюдо".

Также победивший на этапе Гран-при Нияз Билалов заметил, что следовал плану в своем выступлении. Россиянин первенствовал в весовой категории до 100 кг.

"Работал сегодня строго по плану, старался свести ошибки к минимуму, - поделился Билалов. - Это первый международный турнир после небольшого межсезонья. Отдельное спасибо тренерам сборной России за подготовку к этому турниру".

Российские спортсмены выступали на соревнованиях в Китае под флагом Международной федерации дзюдо.