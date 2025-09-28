Жамнов: хоккеистам "Спартака" должно быть стыдно перед болельщиками за игру с "Шанхаем"

"Спартак" в воскресенье проиграл "Шанхай Дрэгонс" со счетом 1:3

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Игрокам московского "Спартака" должно быть стыдно перед болельщиками за тот хоккей, которые они показали дома в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с "Шанхай Дрэгонс". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

"Спартак" проиграл китайской команде со счетом 1:3, прервав пятиматчевую серию с набранными очками. На матч на арену "Мегаспорт" пришло 9 882 болельщика (дворец на хоккейных матчах вмещает 12,3 тыс. человек).

"Надо проявлять себя по-другому. Стыдно перед нашими болельщиками, их столько пришло поддержать команду, и такое, даже не знаю, как сказать. Лучше промолчать", - сказал Жамнов.

"Так выходить на игры нельзя. Такое ощущение, что у всех игроков сегодня был выходной. Я вижу это по тем передачам, которые мы делаем, как мы играем у себя в зоне, владея шайбой. Видно, когда игрок сконцентрирован, а когда играет, что называется, на расслабухе. Это вопрос ко всем, все играют как в обороне, так и в атаке", - добавил он.

По словам тренера, неправильно говорить о том, что "Спартак" постоянно проигрывает второй период. "Мы проиграли всю игру во всех отношениях. На статистику смотришь порой и смеешься. Сумасшедшее количество бросков, а они без угрозы. Это надо убирать и как можно скорее", - пояснил Жамнов.

В следующем матче "Спартак" 30 сентября примет челябинский "Трактор".