Красно-синие вышли на первое место после победы над "Балтикой"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Футболист московского ЦСКА Игорь Дивеев не будет обращать внимания на то, что команда вышла на первое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Дивеев рассказал журналистам.

В воскресенье ЦСКА дома обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 1:0 в матче 10-го тура РПЛ и вышел на первое место в таблице.

"Первое место в голове не держу. То, что команда выиграла, главное, - сказал Дивеев. - По игре мы должны были побеждать, забивать свои моменты. Мы идем от игры к игре, посмотрим, как будет после 30-го тура".

"С "Балтикой" тяжело играть, потому что у них есть свой футбол. Если мы будем играть в их футбол, то будет тяжеловато, как это было в первые 15-18 минут. Потому что они начали играть на переходах, мы начали с ним равняться, а им, наверное, удобно. Поэтому нужно было контролировать мяч, как мы и начали делать с 20-й минуты", - добавил Дивеев.

На счету ЦСКА 21 очков после 10 матчей. Красно-синие опережают московский "Локомотив" и "Краснодар" на один балл.