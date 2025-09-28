В воскресенье российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине должны принести уверенность россиянину Даниилу Медведеву. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В воскресенье Медведев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину и вышел в четвертьфинал турнира.

"Приятно, что Медведев стал выигрывать. На этом турнире он обыграл в первом круге неуступчивого соперника (британца Кэмерона Норри - прим. ТАСС), которому в этом году проигрывал, сейчас смог одолеть серьезного соперника, мощного и резкого. Сложно оценивать текущую форму, но победы должны приносить уверенность, то, чего Медведеву не хватало по ходу всего сезона", - сказал Янчук.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $4 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает в нем участия.