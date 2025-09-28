Финал пройдет с 19 по 21 октября в Москве

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Выступающая в юниорском зачете София Ильтерякова и лидер взрослой сборной России Мария Борисова набрали лучшие суммы баллов по итогам трех квалификационных этапов Кубка сильнейших по художественной гимнастике. Финал состоится с 19 по 21 октября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.

Третий этап международных соревнований по художественной гимнастике "Кубок сильнейших" завершился в последнее воскресенье сентября в Казани. По его итогам был определен окончательный состав участниц финала - 15 гимнасток в индивидуальной программе среди юниорок, столько же среди сеньорок, а также по 12 команд в групповых упражнениях в каждой возрастной категории. Рейтинг спортсменок формировался по сумме баллов, набранных гимнастками в многоборье на каждом из трех этапов Кубка сильнейших.

Юниорка из Москвы Ильтерякова стала абсолютным лидером рейтинга с 90 баллами. Второе место заняла Каролина Тарасова из Краснодарского края, представляющая Академию художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой (72 балла). Тройку лидеров замкнула еще одна москвичка - Николь Римарачин Диас (56 баллов).

В старшей возрастной категории (среди сеньорок) лидером стала Борисова из Санкт-Петербурга, представляющая "Небесную грацию". Гимнастка также набрала максимальные 90 баллов. На втором месте расположилась Владислава Шаронова из Ивановской области (76 баллов). Третьей стала Ульяна Янус из Омской области, набравшая 70 баллов.

В групповых упражнениях среди юниорок абсолютным лидером стала команда "Небесная грация", завершившая трехэтапный отбор с результатом 84 балла. На втором месте оказалась сборная Нижегородской области (70 баллов), далее - команда Омской области (64 балла).

Среди сеньорок с минимальным отрывом победила команда Нижегородской области, заработавшая 80 баллов. Второй стала сборная Санкт-Петербурга (76 баллов). На третьем месте расположился Краснодарский край (68 баллов).