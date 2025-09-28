Футболист Жедсон оценил победу "Спартака" над "Пари НН"

Красно-белые одержали крупную победу со счетом 3:0

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" провели хорошую работу в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги против "Пари Нижний Новгород". Такое мнение журналистам высказал полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш.

В воскресенье "Спартак" дома победил "Пари НН" со счетом 3:0. Жедсон забил два гола.

"Очень рад победе нашей команды. Надо оставаться сосредоточенными, сконцентрированными и играть в том же духе. Голы бывают разные, но главное - забиваешь ты их или нет. Главное, что мы заработали три очка", - сказал Жедсон.

"Результат не так уж важен, но он отражает, что мы хорошо поработали и выполнили все задачи. Главное в футболе - это команда и командный дух. Мы как команда должны выполнять все требования", - добавил футболист.