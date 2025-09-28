Зобнин: футболисты "Спартака" чувствуют присутствие Станковича

Главный тренер красно-белых не может присутствовать на скамейке во время матчей из-за месячной дисквалификации

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" чувствуют присутствие главного тренера команды Деяна Станковича, даже если он не находится у бровки. Об этом журналистам рассказал капитан "Спартака" Роман Зобнин.

В воскресенье "Спартак" со счетом 3:0 дома обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Станкович не может присутствовать на скамейке из-за месячной дисквалификации.

"Самое главное, что победили дома и взяли три очка. Быстрый гол помог нам, могли больше забивать. Мы хорошо готовились, многое получилось, план выполнили", - сказал Зобнин.

"Что касается Станковича, то у нас все единомышленники в команде. Он готовит команду, его присутствие ощущается, даже когда его нет", - добавил полузащитник.