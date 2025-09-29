"Миннесота" с россиянками Клюндиковой и Косу не смогла выйти в финал плей-офф WNBA

В полуфинальной серии "Миннесота" уступила "Финиксу"

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. "Миннесота" проиграла "Финиксу" в полуфинальной серии плей-офф Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

Четвертый матч противостояния прошел на домашней площадке "Финикса" и завершился победой хозяев со счетом 86:81. В составе гостей центровая Мария Клюндикова набрала 2 очка, совершила 6 подборов и сделала 2 результативные передачи. Ее соотечественница форвард Олаири Косу отметилась 1 подбором и 1 ассистом.

Полуфинальное противостояние длится до трех побед одной из команд. "Финикс" выиграл серию со счетом 3-1. "Миннесота" сумела выиграть лишь стартовый матч 1/2 финала.

Соперником "Финикса" в титульной серии плей-офф станет сильнейший из пары "Лас-Вегас" - "Индиана". Счет в серии 2-2. Пятая игра пройдет в ночь на 1 октября на паркете "Лас-Вегаса".

Действующим победителем плей-офф WNBA является "Нью-Йорк Либерти", который в четвертьфинале проиграл "Финиксу" (1-2). В прошлом сезоне "Миннесота" дошла до финала.