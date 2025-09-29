Спортсмены с 60 медалями стали первыми в неофициальном командном зачете

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы вернулись в Москву после триумфального выступления на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсмены стали первыми в неофициальном командном зачете, завоевав 60 медалей - 21 золотую, 20 серебряных и 19 бронзовых.

"Мы с нетерпением ждем, когда будем выступать с флагом и гимном, - сказала Дарья Лукьяненко, завоевавшая пять золотых и одну серебряную медаль на прошедшем чемпионате мира. - Будем слышать его на пьедестале. Хочется сказать спасибо нашим тренерам не только за их терпение, но и за то, что они вкладывают в нас свою душу, всегда находят слова поддержки в нужный момент".

Пятикратный паралимпийский чемпион Роман Жданов также отметил важность восстановления статуса Паралимпийского комитета России.

"Это очень важное решение, - сказал Жданов. - Мы рады тому результату, которого добились в Сингапуре. Но мы не собираемся останавливаться на этом".

В минувшую субботу делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовали за восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.