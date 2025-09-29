Российский паралимпиец Гнездилов дважды обновил рекорд мира в толкании ядра

На чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике спортсмен сначала показал результат 11,85 метра, а затем - 11,92 метра

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Россиянин Денис Гнездилов стал победителем чемпионата мира по паралимпийской легкой атлетике в соревнованиях по толканию ядра. Турнир проходит в Нью-Дели.

В третьей попытке Гнездилов показал результат 11,85 метра, в шестой - 11,92 метра. Он превзошел достижение португальца Мигеля Монтейры (11,60 м), который на прошедших соревнованиях стал вторым (11,31 м). Спортсмены выступали в категории F40 (люди с низким ростом).

Для российских спортсменов это вторая золотая медаль на проходящем чемпионате мира. Ранее победителем соревнований стал Альберт Хинчагов, также выступающий в толкании ядра (F37, нарушение координации).

Гнездилову 38 лет. Он является победителем Паралимпиады в Токио (2021) и чемпионата мира (2024).

Чемпионат мира по паралимпийской легкой атлетике завершится 5 октября. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.