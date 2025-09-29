Ранее пост главного тренера команды покинул Игорь Шалимов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев готов возглавить команду снова. Об этом Ташуев рассказал ТАСС.

В понедельник пресс-служба "Факела" сообщила об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера клуба. Журналист Иван Карпов сообщил, что на смену ему может прийти Ташуев.

"Возможно, могу возглавить "Факел", но я ни с кем не связывался, мне никто не звонил. Готов ли вернуться? Будут предложения - будем разговаривать, нет проблем, - сказал Ташуев. - У меня хорошие отношения с руководством, все нормально. Если что, поможем всегда, но пока никто не связывался".

Ташуеву 66 лет, он возглавлял "Факел" с 2023 по 2024 год. Ранее он также возглавлял грозненский "Ахмат", "Краснодар", "Спартак" из Нальчика, краснодарскую "Кубань", махачкалинский "Анжи" и ряд других команд.

"Факел" занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка в 12 матчах.