Ранее эту должность покинул Игорь Шалимов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Игорь Черевченко является отличным кандидатом для работы на посту главного тренера воронежского футбольного клуба "Факел". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

В понедельник "Факел" объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.

"Факел" все время торопится, думаю, что там дело не в тренере. Прекрасно там работали Игорь Черевченко и Сергей Ташуев, много хороших тренеров было, - сказал Семин. - Черевченко - великолепная кандидатура, он там хорошо работал".

"Факел" занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка в 12 матчах.