Спортсменка умерла на 47-м году жизни

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Трехкратную чемпионку мира по боксу Ирину Синецкую похоронят 1 октября. Об этом ТАСС сообщили в спортивной школе № 2 Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, где ранее работала Синецкая.

Как ранее сообщал ТАСС, Синецкая умерла на 47-м году жизни во сне, у нее оторвался тромб.

"Прощание и похороны состоятся 1 октября", - сказал собеседник агентства.

Синецкая была 11-кратной чемпионкой России, пятикратной чемпионкой Европы, также на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта.