Встреча пройдет во вторник в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 29 сентября. /ТАСС/. Футболисты казахстанского "Кайрата" крайне сконцентрированы перед матчем основного этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Об этом журналистам рассказал российский защитник "Кайрата" Егор Сорокин.

Матч пройдет во вторник в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск.

"Мы ждем матча, готовы, уделяем много внимания на теоретических занятиях сопернику, команда готова. Что касается эмоций, чем ближе игра, тем больше идет концентрация, это касается и тренировочного процесса, и всей атмосферы в целом, - сказал Сорокин. - Есть напряжение, оно не связано с боязнью, а с концентрацией, пониманием, как мы будем проводить этот матч. Все понимают, что "Реал" - топ-клуб, любая ошибка будет стоить дорого. Команда готова, жаждет завтрашнего матча, чтобы проявить себя, представить Казахстан, показать себя с лучшей стороны с максимальной выгодой для "Кайрата".

"Кайрат" стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться "Астана".