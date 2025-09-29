По его словам, он не обращает внимания на подобные сообщения

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович не обращал внимания на новость о включении его в список базы "Миротворец" , так как и он, и его клуб делают то, что считает нужным. Об этом он рассказал ТАСС.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.

"Я не обращаю на это внимания! У каждого человека есть свои ценности - родители, семья, дети, друзья, наша Родина! Это всегда с тобой в душе и сердце. Стараюсь не терять время на такие сообщения, я делаю свое дело как считаю нужным. Наш клуб оказывает помощь бойцам, участвующим в СВО, тем самым мы вносим свой в клад в дело общей победы", - сказал Есмантович.

В воскресенье ЦСКА одержал победу в домашнем матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги над "Ладой" со счетом 7:2. Это был первый матч после выездной серии, в которой армейцы показали отрицательную разницу заброшенных и пропущенных шайб (9:11). Хет-триком у армейцев отметились Дмитрий Бучельников и Николай Коваленко.

"Выезд был непростой, где-то нам не везло, где-то сказалась усталость, но идет командная работа, становление коллектива, и в начале сезона надо проходить такие испытания. Начало игры против "Лады" было сложным, но затем команда набрала хороший игровой ритм и добилась заслуженного результата", - подвел итоги игры с "Ладой" Есмантович.

Следующий матч ЦСКА проведет дома с "Металлургом" 3 октября.