Овечкин провел полноценную тренировку с командой

Ранее хоккеист пропустил три предсезонных матча команды

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин провел полноценную тренировку на льду с командой. Об этом сообщает журналистка Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X.

Ранее Овечкин пропустил предсезонные матчи против "Бостона" (2:5), "Филадельфии" (5:1) и "Нью-Джерси" (3:2 после буллитов), которые прошли 22, 26 и 28 сентября соответственно.

На видео, опубликованном журналисткой, Овечкин отрабатывает броски по воротам и тренируется без бесконтактного джерси. Как предположила Силбер, восстановление Овечкина может пройти быстрее ожидаемого. На предыдущей тренировке, проведенной накануне, спортсмен отрабатывал технику на льду.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы, Карбери сообщил, что повреждение не представляет серьезной опасности. 19 и 20 сентября хоккеист не принимал участия в тренировках, позднее Овечкин проводил тренировки на льду, занимаясь отдельно от команды в бесконтактном джерси.

До конца предсезонного отрезка "Вашингтон" проведет три игры: первая игра пройдет на выезде против "Коламбуса" (1 октября), позднее "Вашингтон" примет "Бостон" (3 октября) и "Коламбус" (5 октября).