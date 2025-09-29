Столичная команда после победы над "Енисеем" ушла с последнего места в таблице

ТАСС, 29 сентября. Футболисты московского "Торпедо" со счетом 1:0 обыграли красноярский "Енисей" в матче 12-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Красноярске.

Забитым мячом отметился Александр Юшин (80-я минута).

"Торпедо" одержало первую победу в Первой лиге под руководством Дмитрия Парфенова, о назначении которого черно-белые объявили 13 сентября. Безвыигрышная серия команды в турнире до игры с "Енисеем" составляла шесть матчей (четыре поражения и две ничьих). Ранее "Торпедо" вышло в пятый раунд "пути регионов" Фонбет - Кубка России, обыграв борисоглебский "Кристалл-МЭЗТ" (3:1).

"Торпедо" поднялось на 16-е место в таблице Первой лиги, команда набрала 9 очков. "Енисей" идет на 14-м месте с 10 очками. В следующем туре "Торпедо" примет новороссийский "Черноморец" 5 октября, "Енисей" на следующий день в гостях сыграет с "Челябинском".