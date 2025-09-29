Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Пекине

В матче третьего круга россиянин обыграл Александра Зверева из Германии

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Медведева (8-й номер посева). В полуфинале он сыграет с американцем Лернером Тьеном (без номера посева).

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Звереву 28 лет, он занимает 3-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Представитель Германии выиграл 24 турнира под эгидой организации и доходил до финалов Открытого чемпионата США (2020), Открытого чемпионата Франции (2024) и Открытого чемпионата Австралии (2025). Зверев является олимпийским чемпионом (2021) в одиночном разряде.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $4 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который на этот раз не принимает участия в турнире.