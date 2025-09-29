Даниил Медведев считает, что показал отличную игру в матче со Зверевым

Россиянин победил представителя Германии в четвертьфинале турнира ATP в Пекине

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев показал отличную игру в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине против представителя Германии Александра Зверева и контролировал ход встречи. Такое мнение после игры высказал Медведев, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба ATP.

Медведев вышел в полуфинал, турнира обыграв Зверева со счетом 6:3, 6:3.

"Я играл отлично, контролировал ход матча. Сыграл именно так, как хотел: агрессивно, когда это надо, почти не промахивался. Жду полуфинала с нетерпением. Я в этом сезоне не могу сказать, что играю отлично, так что рад, что показываю хорошую игру на этом турнире", - сказал Медведев.

В полуфинале Медведев сыграет с американцем Лернером Тьеном.