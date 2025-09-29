Встреча должна была стартовать в 19:30 мск

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Начало матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Динамо" и нижнекамским "Нефтехимиком" было отложено из-за проблем с освещением.

Встреча проходит на домашней площадке "Динамо" - "ВТБ-Арене". Начало игры было запланировано на 19:30 мск, однако стартовал матч с задержкой в 10 минут. Спустя две минуты свет на арене вновь погас, игра была приостановлена и возобновлена еще через три минуты.

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ при несоблюдении требований к освещению во время игры на клуб, который принимает соперника, может быть наложен штраф в размере 500 тыс. рублей за каждое нарушение.

"Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 9 очками после 8 игр. "Нефтехимик" идет на 3-м месте Востока с 12 очками в 9 встречах.