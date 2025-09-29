Хоккеисты "Торпедо" во второй раз в сезоне КХЛ обыграли СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в гостях со счетом 5:2 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.
В составе победителей шайбы забросили Андрей Белевич (14-я и 58-я минуты), Владислав Фирстов (36), Роберт Нарделла (54), Сергей Гончарук (60). У СКА отличились Валентин Зыков (30), Никита Смирнов (52).
"Торпедо" во второй раз в сезоне обыграло СКА, 8 сентября нижегородцы победили подопечных Игоря Ларионова со счетом 3:2 в овертайме.
Нападающий СКА Сергей Плотников отметился голевой передачей и набрал 550-е очко в КХЛ. По этому показателю он сравнялся с нападающим Найджелом Доусом, с которым теперь делит седьмое место. Плотников является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России, а также серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.
"Торпедо" прервало серию из трех поражений. Подопечные Алексея Исакова набрали 15 очков в 10 матчах и вышли на первое место Западной конференции. СКА с 11 очками после девяти встреч идет на шестом месте Запада. Следующий матч в КХЛ команды вновь проведут друг против друга, встреча пройдет в Санкт-Петербурге 1 октября.
1
"Локомотив"
10
5
1
1
1
1
0
1
32-19
16
2
"Торпедо"
10
5
2
0
0
1
0
2
31-20
15
3
"Динамо" Мн
9
4
1
1
1
1
0
1
26-19
14
4
"Шанхай Дрэгонс"
9
4
1
0
1
1
0
2
28-23
12
5
ЦСКА
10
5
0
0
1
0
0
4
31-29
11
6
СКА
9
4
1
0
0
1
0
3
31-26
11
7
"Спартак"
9
2
0
1
1
2
0
3
26-31
9
8
"Динамо" М
9
1
1
2
1
0
0
4
24-31
9
9
"Северсталь"
9
4
0
0
0
0
0
5
21-22
8
10
"Сочи"
8
1
0
2
0
1
0
4
18-26
7
11
"Лада"
9
1
0
0
1
0
0
7
17-43
3
1
"Металлург"
10
5
1
1
1
1
0
1
38-27
16
2
"Нефтехимик"
10
6
1
0
0
0
0
3
30-26
14
3
"Авангард"
9
5
1
1
0
0
0
2
34-23
14
4
"Трактор"
9
4
1
0
1
1
0
2
27-25
12
5
"Автомобилист"
10
4
0
1
0
1
0
4
31-29
11
6
"Барыс"
10
3
1
1
0
1
0
4
27-26
11
7
"Ак Барс"
10
4
0
0
1
0
0
5
23-34
9
8
"Амур"
8
3
0
0
2
0
0
3
17-18
8
9
"Адмирал"
8
2
0
1
2
0
0
3
18-18
8
10
"Сибирь"
9
1
0
3
0
0
0
5
19-24
8
11
"Салават Юлаев"
8
0
1
0
1
1
0
5
16-28
4