Хоккеисты "Торпедо" во второй раз в сезоне КХЛ обыграли СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в гостях со счетом 5:2 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Белевич (14-я и 58-я минуты), Владислав Фирстов (36), Роберт Нарделла (54), Сергей Гончарук (60). У СКА отличились Валентин Зыков (30), Никита Смирнов (52).

"Торпедо" во второй раз в сезоне обыграло СКА, 8 сентября нижегородцы победили подопечных Игоря Ларионова со счетом 3:2 в овертайме.

Нападающий СКА Сергей Плотников отметился голевой передачей и набрал 550-е очко в КХЛ. По этому показателю он сравнялся с нападающим Найджелом Доусом, с которым теперь делит седьмое место. Плотников является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России, а также серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.

"Торпедо" прервало серию из трех поражений. Подопечные Алексея Исакова набрали 15 очков в 10 матчах и вышли на первое место Западной конференции. СКА с 11 очками после девяти встреч идет на шестом месте Запада. Следующий матч в КХЛ команды вновь проведут друг против друга, встреча пройдет в Санкт-Петербурге 1 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 10 5 1 1 1 1 0 1 32-19 16 2 "Торпедо" 10 5 2 0 0 1 0 2 31-20 15 3 "Динамо" Мн 9 4 1 1 1 1 0 1 26-19 14 4 "Шанхай Дрэгонс" 9 4 1 0 1 1 0 2 28-23 12 5 ЦСКА 10 5 0 0 1 0 0 4 31-29 11 6 СКА 9 4 1 0 0 1 0 3 31-26 11 7 "Спартак" 9 2 0 1 1 2 0 3 26-31 9 8 "Динамо" М 9 1 1 2 1 0 0 4 24-31 9 9 "Северсталь" 9 4 0 0 0 0 0 5 21-22 8 10 "Сочи" 8 1 0 2 0 1 0 4 18-26 7 11 "Лада" 9 1 0 0 1 0 0 7 17-43 3