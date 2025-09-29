29 сентября, 21:20
Хоккеисты "Торпедо" во второй раз в сезоне КХЛ обыграли СКА

Встреча завершилась со счетом 5:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в гостях со счетом 5:2 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Белевич (14-я и 58-я минуты), Владислав Фирстов (36), Роберт Нарделла (54), Сергей Гончарук (60). У СКА отличились Валентин Зыков (30), Никита Смирнов (52).

"Торпедо" во второй раз в сезоне обыграло СКА, 8 сентября нижегородцы победили подопечных Игоря Ларионова со счетом 3:2 в овертайме.

Нападающий СКА Сергей Плотников отметился голевой передачей и набрал 550-е очко в КХЛ. По этому показателю он сравнялся с нападающим Найджелом Доусом, с которым теперь делит седьмое место. Плотников является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России, а также серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.

"Торпедо" прервало серию из трех поражений. Подопечные Алексея Исакова набрали 15 очков в 10 матчах и вышли на первое место Западной конференции. СКА с 11 очками после девяти встреч идет на шестом месте Запада. Следующий матч в КХЛ команды вновь проведут друг против друга, встреча пройдет в Санкт-Петербурге 1 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

"Локомотив"

10

5

1

1

1

1

0

1

32-19

16

2

"Торпедо"

10

5

2

0

0

1

0

2

31-20

15

3

"Динамо" Мн

9

4

1

1

1

1

0

1

26-19

14

4

"Шанхай Дрэгонс"

9

4

1

0

1

1

0

2

28-23

12

5

ЦСКА

10

5

0

0

1

0

0

4

31-29

11

6

СКА

9

4

1

0

0

1

0

3

31-26

11

7

"Спартак"

9

2

0

1

1

2

0

3

26-31

9

8

"Динамо" М

9

1

1

2

1

0

0

4

24-31

9

9

"Северсталь"

9

4

0

0

0

0

0

5

21-22

8

10

"Сочи"

8

1

0

2

0

1

0

4

18-26

7

11

"Лада"

9

1

0

0

1

0

0

7

17-43

3

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Металлург"

10

5

1

1

1

1

0

1

38-27

16

2

"Нефтехимик"

10

6

1

0

0

0

0

3

30-26

14

3

"Авангард"

9

5

1

1

0

0

0

2

34-23

14

4

"Трактор"

9

4

1

0

1

1

0

2

27-25

12

5

"Автомобилист"

10

4

0

1

0

1

0

4

31-29

11

6

"Барыс"

10

3

1

1

0

1

0

4

27-26

11

7

"Ак Барс"

10

4

0

0

1

0

0

5

23-34

9

8

"Амур"

8

3

0

0

2

0

0

3

17-18

8

9

"Адмирал"

8

2

0

1

2

0

0

3

18-18

8

10

"Сибирь"

9

1

0

3

0

0

0

5

19-24

8

11

"Салават Юлаев"

8

0

1

0

1

1

0

5

16-28

4

  

