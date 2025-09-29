В активе форварда 255 голов + 445 ассистов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий московского "Динамо" Никита Гусев стал четвертым игроком Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который достиг отметки в 700 очков.

Данное достижение покорилось Гусеву в домашнем матче регулярного чемпионата против нижнекамского "Нефтехимика", в котором на его счету результативная передача. Всего в КХЛ в активе форварда 255 голов + 445 ассистов.

Лучшим бомбардиром в истории КХЛ является российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев (984). Отметка в 700 очков покорялась также двум другим российским форвардам - завершившему карьеру Сергею Мозякину (928) и Александру Радулову (762), который выступает за ярославский "Локомотив".