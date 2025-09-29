МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" в гостях одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 5 919 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе "Нефтехимика" отметились Евгений Митякин (9-я минута), Матвей Надворный (22), Андрей Белозеров (44). У "Динамо" отличились Артем Сергеев (52), Даниил Прохоров (53). 18-летний Прохоров набрал первое очко в КХЛ.
Символическое вбрасывание перед началом матча выполнила олимпийская чемпионка по баскетболу, мать капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, Татьяна Овечкина. Встреча началась с задержкой в 10 минут из-за проблем с освещением, во время первого периода были затемнены зоны ворот обеих команд.
Нападающий "Динамо" Никита Гусев стал четвертым игроком в истории КХЛ, который достиг отметки в 700 очков, в эпизоде с первым голом "Динамо" игрок отметился голевой передачей. Всего в КХЛ в активе форварда 255 голов + 445 ассистов. Лучшим бомбардиром в истории КХЛ является российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев (984), отметка в 700 очков покорялась также двум другим российским форвардам - завершившему карьеру Сергею Мозякину (928) и Александру Радулову (762), который выступает за ярославский "Локомотив".
Вячеслав Козлов провел 300-й матч в тренерском штабе "Динамо", он занимал должность ассистента тренера с 2021 по 2025 год. 3 июня он возглавил "Сочи", подписав с клубом двухлетний контракт, но был отправлен в отставку 19 июля, под его руководством команда не провела ни одного матча. 16 сентября Козлов вернулся в тренерский штаб бело-голубых.
"Нефтехимик" продлил победную серию до четырех матчей. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в десяти матчах. У московского "Динамо" 9 очков в девяти играх, подопечные Алексея Кудашова занимают восьмое место на Западе. В следующем матче "Динамо" 2 октября дома сыграет против челябинского "Трактора", "Нефтехимик" в этот же день примет тольяттинскую "Ладу".
Другие матчи дня
В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома со счетом 4:3 переиграл новосибирскую "Сибирь", казахстанский "Барыс" на своем льду был сильнее владивостокского "Адмирала" - 3:0. Минское "Динамо" на своем льду обыграло ярославский "Локомотив" (3:2 после буллитов).
1
"Локомотив"
10
5
1
1
1
1
0
1
32-19
16
2
"Торпедо"
10
5
2
0
0
1
0
2
31-20
15
3
"Динамо" Мн
9
4
1
1
1
1
0
1
26-19
14
4
"Шанхай Дрэгонс"
9
4
1
0
1
1
0
2
28-23
12
5
ЦСКА
10
5
0
0
1
0
0
4
31-29
11
6
СКА
9
4
1
0
0
1
0
3
31-26
11
7
"Спартак"
9
2
0
1
1
2
0
3
26-31
9
8
"Динамо" М
9
1
1
2
1
0
0
4
24-31
9
9
"Северсталь"
9
4
0
0
0
0
0
5
21-22
8
10
"Сочи"
8
1
0
2
0
1
0
4
18-26
7
11
"Лада"
9
1
0
0
1
0
0
7
17-43
3
1
"Металлург"
10
5
1
1
1
1
0
1
38-27
16
2
"Нефтехимик"
10
6
1
0
0
0
0
3
30-26
14
3
"Авангард"
9
5
1
1
0
0
0
2
34-23
14
4
"Трактор"
9
4
1
0
1
1
0
2
27-25
12
5
"Автомобилист"
10
4
0
1
0
1
0
4
31-29
11
6
"Барыс"
10
3
1
1
0
1
0
4
27-26
11
7
"Ак Барс"
10
4
0
0
1
0
0
5
23-34
9
8
"Амур"
8
3
0
0
2
0
0
3
17-18
8
9
"Адмирал"
8
2
0
1
2
0
0
3
18-18
8
10
"Сибирь"
9
1
0
3
0
0
0
5
19-24
8
11
"Салават Юлаев"
8
0
1
0
1
1
0
5
16-28
4