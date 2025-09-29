Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" в гостях одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 5 919 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Нефтехимика" отметились Евгений Митякин (9-я минута), Матвей Надворный (22), Андрей Белозеров (44). У "Динамо" отличились Артем Сергеев (52), Даниил Прохоров (53). 18-летний Прохоров набрал первое очко в КХЛ.

Символическое вбрасывание перед началом матча выполнила олимпийская чемпионка по баскетболу, мать капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, Татьяна Овечкина. Встреча началась с задержкой в 10 минут из-за проблем с освещением, во время первого периода были затемнены зоны ворот обеих команд.

Нападающий "Динамо" Никита Гусев стал четвертым игроком в истории КХЛ, который достиг отметки в 700 очков, в эпизоде с первым голом "Динамо" игрок отметился голевой передачей. Всего в КХЛ в активе форварда 255 голов + 445 ассистов. Лучшим бомбардиром в истории КХЛ является российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев (984), отметка в 700 очков покорялась также двум другим российским форвардам - завершившему карьеру Сергею Мозякину (928) и Александру Радулову (762), который выступает за ярославский "Локомотив".

Вячеслав Козлов провел 300-й матч в тренерском штабе "Динамо", он занимал должность ассистента тренера с 2021 по 2025 год. 3 июня он возглавил "Сочи", подписав с клубом двухлетний контракт, но был отправлен в отставку 19 июля, под его руководством команда не провела ни одного матча. 16 сентября Козлов вернулся в тренерский штаб бело-голубых.

"Нефтехимик" продлил победную серию до четырех матчей. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в десяти матчах. У московского "Динамо" 9 очков в девяти играх, подопечные Алексея Кудашова занимают восьмое место на Западе. В следующем матче "Динамо" 2 октября дома сыграет против челябинского "Трактора", "Нефтехимик" в этот же день примет тольяттинскую "Ладу".

Другие матчи дня

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома со счетом 4:3 переиграл новосибирскую "Сибирь", казахстанский "Барыс" на своем льду был сильнее владивостокского "Адмирала" - 3:0. Минское "Динамо" на своем льду обыграло ярославский "Локомотив" (3:2 после буллитов).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 10 5 1 1 1 1 0 1 32-19 16 2 "Торпедо" 10 5 2 0 0 1 0 2 31-20 15 3 "Динамо" Мн 9 4 1 1 1 1 0 1 26-19 14 4 "Шанхай Дрэгонс" 9 4 1 0 1 1 0 2 28-23 12 5 ЦСКА 10 5 0 0 1 0 0 4 31-29 11 6 СКА 9 4 1 0 0 1 0 3 31-26 11 7 "Спартак" 9 2 0 1 1 2 0 3 26-31 9 8 "Динамо" М 9 1 1 2 1 0 0 4 24-31 9 9 "Северсталь" 9 4 0 0 0 0 0 5 21-22 8 10 "Сочи" 8 1 0 2 0 1 0 4 18-26 7 11 "Лада" 9 1 0 0 1 0 0 7 17-43 3