МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Играть в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги против московского "Динамо" при недостаточном освещении было непривычно. Об этом ТАСС рассказал защитник "Нефтехимика" Артем Кудашов.

Нижнекамцы в понедельник обыграли "Динамо" в Москве со счетом 3:2. Встреча началась с задержкой в 10 минут из-за проблем с освещением, во время первого периода были затемнены зоны ворот обеих команд.

"Глаза не резало, но в чужой зоне, где было мало света, было немного непривычно. Туда приезжаешь, и как будто тень какая-то. У меня в карьере бывало, когда свет просто выключался во время игры", - сказал Кудашов.

Защитник перешел в аренду в "Нефтехимик" из "Динамо", главным тренером которого является его отец Алексей Кудашов. "Было интересно сыграть против "Динамо". Это клуб, которому я принадлежу и за который играл в том сезоне. Плюс тут отец главный тренер. Мы играем больше в сбалансированный хоккей. У нас тренировочный процесс построен на игровых упражнениях, нежели в "Динамо", где все было основано на единоборствах. Как мы видим, оба видения работают", - отметил он.

В игре с "Динамо" Кудашов в основном играл в качестве нападающего. "Первый раз в роли форварда с краю я сыграл в прошлом матче в третьем периоде в связи с травмами других ребят. Поначалу было непривычно, но защитники и нападающие в современном хоккее играют как в обороне, так и в атаке, поэтому через несколько смен я все равно адаптировался", - рассказал он.