Кварацхелия не сыграет в матче Лиги чемпионов с "Барселоной" из-за травмы

Грузинский футболист ПСЖ получил повреждение в игре чемпионата Франции с "Осером"

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Грузинский футболист Хвича Кварацхелия не попал в заявку французского "Пари Сен-Жермен" на гостевой матч Лиги чемпионов с испанской "Барселоной". Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Игрок получил травму бедра в игре чемпионата Франции с "Осером" (2:0), который прошел 27 сентября.

Кварацхелии 24 года, в прошлом сезоне в составе ПСЖ он стал чемпионом Франции, обладателем кубка страны, победителем Лиги чемпионов. Всего в сезоне-2024/25 Кварацхелия провел за ПСЖ 32 матча, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Первую половину сезона он провел в итальянском "Наполи", в 19 матчах забив 5 мячей и сделав 3 голевые передачи.

В заявку на игру с "Барселоной" вошел российский вратарь Матвей Сафонов. Встреча пройдет 1 октября.