Россиянин отказался от продолжения борьбы в третьем сете

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев не смог доиграть полуфинальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине с американцем Лёнером Тьеном.

В первом сете Медведев одержал победу со счетом 7:5, во второй партии с таким же результатом сильнее был американец. Медведев отказался от продолжения борьбы при счете 0:4 в решающем сете. Тьен в финале турнира сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.

Тьену 19 лет, он располагается на 52-й строчке мирового рейтинга. Американец не имеет в активе титулов ATP. В 2024 году спортсмен вышел в финал молодежного Итогового турнира ATP. Лучшим результатом Тьена на турнирах Большого шлема является выход в 4-й круг Открытого чемпионата Австралии (2025).

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $4 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.