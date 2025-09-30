Умер вице-президент Федерации скалолазания России Владимир Маламид

Ему было 73 года

ТАСС, 30 сентября. Вице-президент федерации скалолазания России (ФСР) и председатель Воронежской областной федерации скалолазания Владимир Маламид скончался в возрасте 73 лет. Об сообщает пресс-служба ФСР.

"Федерация скалолазания России выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Менделеевича. Его смерть - огромная потеря для всего российского скалолазания. Память о нем и его добрых делах будет жить вечно", - говорится в заявлении ФСР.

Маламид ранее также был главным тренером сборной России, главой тренерского совета ФСР. Прощание с ним пройдет 1 октября в Воронеже.