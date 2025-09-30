Матч состоится в Алма-Ате 30 сентября

АЛМА-АТА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович посетит матч футбольной Лиги чемпионов между казахстанским "Кайратом" и испанским "Реалом" в Алма-Ате и будет болеть за хозяев поля. Об этом Дворкович рассказал ТАСС.

Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет 30 сентября и начнется в 19:45 мск.

"Заинтересовало то, что впервые "Кайрат" вышел в эту стадию Лиги чемпионов, вратарь творил чудеса в последних матчах отбора. И приезд "Реала" создал невероятный ажиотаж. "Реал" - это всегда красиво, хотя я в большей степени являюсь болельщиком "Барселоны", но сегодня буду поддерживать "Кайрат". Тем не менее адекватно оцениваю ситуацию, "Реал" - фаворит", - отметил Дворкович.

Собеседник ТАСС сообщил, что приехал в Алма-Ату на церемонию закрытия детского первенства мира по шахматам. "Когда я увидел, что закрытие чемпионата мира совпадает с этим матчем, конечно, искушение было большим попасть на матч", - сказал Дворкович.